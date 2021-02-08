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В МинВОТ обсудят статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами после деоккупации

Новина українською → Украина, Понедельник 08 февраля 2021 23:42
В МинВОТ обсудят статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами после деоккупации Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Даша Харченко

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий поднимет вопрос политики официального Киева в отношении жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. В частности, будут обсуждать их статус после деоккупации региона.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио НВ.

По его словам, жителям ОРДЛО нужно дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают.

"Никакого принуждения или нарушения гуманитарных прав быть не может", - сказал Резников.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина признавать жителей ОРДЛО, которые получили паспорта РФ или так называемых "Л/ДНР", он сказал: "Мы признаем граждан Украины гражданами Украины. Если кто-то получил другое гражданство, по каким причинам - даже вынужденно, как способ выживания, - то это должно быть отдельным разговором".

Ранее стало известно, что после деоккупации Донбасса под тотальную амнистию точно не попадут несколько категорий лиц. При этом те, кто просто работал на оккупантов, могут быть ограничены в правах.

Отметим, Резников также заявил, что война на Донбассе нанесла Украине более 120 млрд долларов убытков.

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