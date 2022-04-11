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Украинцы, которых принудительно вывезли в Россию, возвращаются домой через Турцию и Беларусь

Некоторые украинцы, которых принудительно депортировали, сбежали из России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторым украинцам, которых насильно депортировали в Россию, удалось вырваться и вернуться домой через Турцию или Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы МВД Антона Геращенка в телемарафоне.

По его словам, только мэр Мариуполя сообщал, что в Россию силой вывезли более 30 тысяч человек.

"Россияне и их лидер Путин рассчитывали, что их будут встречать с цветами, но с цветами никто не встречал. Поэтому в прилегающих к России районах, прежде всего это - Мариуполь и части Луганщины, были созданы условия, чтобы "выжимать" украинцев в Россию, - сказал Геращенко.

Также создавали картинку для российских телеканалов. Они хотели показать, что украинцы спешат в Россию. На самом деле ситуация была искусственно создана, ведь из Мариуполя в Украину практически невозможно было уехать.

"Сейчас уже есть украинцы, которые смогли вернуться через Грузию, Турцию, Финляндию и Беларусь. Есть координаты украинцев, которые готовы рассказывать, что их фактически держали в концлагерях", - рассказал Геращенко.

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя с начала войны принудительно депортировали 33 тысячи человек.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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