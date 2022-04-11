Українці, яких примусово вивезли в Росію, повертаються додому через Туреччину та Білорусь

За його словами, лише мер Маріуполя повідомляв, що до Росії силоміць вивезли понад 30 тисяч осіб.

"Росіяни та їхній лідер Путін розраховували, що їх зустрічатимуть з квітами, але з квітами ніхто не зустрічав. Тому в прилеглих до Росії районах, насамперед це - Маріуполь та частини Луганщини, було створено умови, щоб "вичавлювати" українців до Росії, - сказав Геращенко.



Також створювали картинку для російських телеканалів. Вони хотіли показати, що українці поспішають до Росії. Насправді ситуація була штучно створена, адже з Маріуполя до України практично неможливо було виїхати.



"Зараз вже є українці, які змогли повернутись через Грузію, Туреччину, Фінляндію та Білорусь. Є координати українців, які готові розповідати про те, що їх фактично тримали в концтаборах" - розповів Геращенко.

