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Українці, яких примусово вивезли в Росію, повертаються додому через Туреччину та Білорусь

Деякі українці, ких примусово депортували, втекли з Росії (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Деяким українцям, яких насильно депортували в Росію, вдалось вирватись та повернутись додому через Туреччину або Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови МВС Антона Геращенка у телемарафоні.

За його словами, лише мер Маріуполя повідомляв, що до Росії силоміць вивезли понад 30 тисяч осіб.

"Росіяни та їхній лідер Путін розраховували, що їх зустрічатимуть з квітами, але з квітами ніхто не зустрічав. Тому в прилеглих до Росії районах, насамперед це - Маріуполь та частини Луганщини, було створено умови, щоб "вичавлювати" українців до Росії, - сказав Геращенко.

Також створювали картинку для російських телеканалів. Вони хотіли показати, що українці поспішають до Росії. Насправді ситуація була штучно створена, адже з Маріуполя до України практично неможливо було виїхати.

"Зараз вже є українці, які змогли повернутись через Грузію, Туреччину, Фінляндію та Білорусь. Є координати українців, які готові розповідати про те, що їх фактично тримали в концтаборах" - розповів Геращенко.

Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя з початку війни примусово депортували 33 тисячі людей.

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