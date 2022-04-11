Украинцы, которых принудительно вывезли в Россию, возвращаются домой через Турцию и Беларусь

По его словам, только мэр Мариуполя сообщал, что в Россию силой вывезли более 30 тысяч человек.

"Россияне и их лидер Путин рассчитывали, что их будут встречать с цветами, но с цветами никто не встречал. Поэтому в прилегающих к России районах, прежде всего это - Мариуполь и части Луганщины, были созданы условия, чтобы "выжимать" украинцев в Россию, - сказал Геращенко.



Также создавали картинку для российских телеканалов. Они хотели показать, что украинцы спешат в Россию. На самом деле ситуация была искусственно создана, ведь из Мариуполя в Украину практически невозможно было уехать.



"Сейчас уже есть украинцы, которые смогли вернуться через Грузию, Турцию, Финляндию и Беларусь. Есть координаты украинцев, которые готовы рассказывать, что их фактически держали в концлагерях", - рассказал Геращенко.

