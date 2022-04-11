Українці, яких примусово вивезли в Росію, повертаються додому через Туреччину та Білорусь
Деяким українцям, яких насильно депортували в Росію, вдалось вирватись та повернутись додому через Туреччину або Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови МВС Антона Геращенка у телемарафоні.
За його словами, лише мер Маріуполя повідомляв, що до Росії силоміць вивезли понад 30 тисяч осіб.
"Росіяни та їхній лідер Путін розраховували, що їх зустрічатимуть з квітами, але з квітами ніхто не зустрічав. Тому в прилеглих до Росії районах, насамперед це - Маріуполь та частини Луганщини, було створено умови, щоб "вичавлювати" українців до Росії, - сказав Геращенко.
Також створювали картинку для російських телеканалів. Вони хотіли показати, що українці поспішають до Росії. Насправді ситуація була штучно створена, адже з Маріуполя до України практично неможливо було виїхати.
"Зараз вже є українці, які змогли повернутись через Грузію, Туреччину, Фінляндію та Білорусь. Є координати українців, які готові розповідати про те, що їх фактично тримали в концтаборах" - розповів Геращенко.
Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя з початку війни примусово депортували 33 тисячі людей.
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