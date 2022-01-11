Украинцы в Казахстане: МИД договорился с Air Astana о бесплатном перебронировании билетов

Министерство иностранных дел Украины взаимодействует с казахстанскими властями и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане. В частности, дипломаты договорились о бесплатном перебронировании авиабилетов для украинцев.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, за помощью в возвращении в Украину в посольство обратилось около 150 граждан.

"В то же время, в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана", - сообщил Николенко.

Он также добавил, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. При этом он сообщил, что на 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться украинцы.

"Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев", - сообщил Николенко.

Спикер МИДа также добавил, что дипломат договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.

"Рекомендуем украинцам, которые предпочитают воспользоваться этой опцией, заранее проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана", - подчеркнул он.

Николенко также сообщил, что международный аэропорт Астаны готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытие аэропорта сообщат дополнительно.

"Украинцев нет среди пострадавших или задержанных в ходе последних событий в Казахстане. Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны", - добавил Николенко.