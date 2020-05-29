Украинцы на карантине переплатили за коммуналку четверть от начислений

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2020 года составили 11,4 млрд грн. Украинцы заплатили 14,3 млрд грн, что на 25,8% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 года составила 63,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (65,9 млрд грн).

По состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 25,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,9 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2020 года составили 23,4 млрд грн, что 19,4% больше, чем в декабре 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.