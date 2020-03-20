Из Египта в Украину вернулись уже более 25 тыс. граждан, - МИД

Сегодня, 20 марта, из-за пандемии коронавируса из Египта в Украину вернулись 25 237 граждан, среди которых 830 человек находились на карантине в отелях. Об этом сообщает прес-служба МИД Украины в Facebook.

Как сообщается, 22 328 граждан Украины, которые прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады, а также 830 человек, которые находились на карантине в отелях, прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах.

Посольство также способствует выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отбывают чартерными рейсами со свободными местами.

В ведомстве продолжают составлять списки лиц, которым нужно помочь вернуться в Украину. Так 11 лиц, которые находились в Египте с нетуристическою целью, сегодня вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте. Самолет авиакомпании SkyUp специально прибыл в Хургаду из Шарм-эль-Шейха, чтобы вернуть украинцев домой.

Напомним, из-за коронавируса в мире 64 украинских граждан вернулись в Украину из Хорватии, но там остаются еще более 55 человек.