Из Хорватии вернули 64 украинцев, - посол

Фото: Василий Кирилич (DipAcademyUA twitter)

Завершается подготовка вывоза еще 55 украинцев из Хорватии

Из-за коронавируса в мире 64 украинских граждан вернулись в Украину из Хорватии, но там остаются еще более 55 человек. Об этом сообщает посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

Как сообщается, по состоянию на 20 марта из Хорватии вывезено 64 украинцев и завершается подготовка вывоза еще 55-ти граждан Украины.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы помочь вам вернуться поскорей домой",- написал посол.

Как ранее отмечалось в Министерстве иностранных дел Украины, по состоянию на 18 марта количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляло около 38 тысяч, это украинцы и те, что официально не обратились в министерство.

Напомним, с начала карантина в Украине из-за пандемии коронавируса в страну были эвакуированы более 50 тыс. граждан. Также на сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев.

Также сегодня в Украине двумя эвакуационными поездами из Польши вернулись более 1150 граждан. Эвакуированные проходят опросы и температурный скрининг.