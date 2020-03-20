ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из Хорватии вернули 64 украинцев, - посол

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 14:55
Из Хорватии вернули 64 украинцев, - посол
Фото: Василий Кирилич (DipAcademyUA twitter)

Завершается подготовка вывоза еще 55 украинцев из Хорватии

Из-за коронавируса в мире 64 украинских граждан вернулись в Украину из Хорватии, но там остаются еще более 55 человек. Об этом сообщает посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

Как сообщается, по состоянию на 20 марта из Хорватии вывезено 64 украинцев и завершается подготовка вывоза еще 55-ти граждан Украины.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы помочь вам вернуться поскорей домой",- написал посол.

Как ранее отмечалось в Министерстве иностранных дел Украины, по состоянию на 18 марта количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляло около 38 тысяч, это украинцы и те, что официально не обратились в министерство.

Напомним, с начала карантина в Украине из-за пандемии коронавируса в страну были эвакуированы более 50 тыс. граждан. Также на сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев.

Также сегодня в Украине двумя эвакуационными поездами из Польши вернулись более 1150 граждан. Эвакуированные проходят опросы и температурный скрининг.

Льготы на общественный транспорт отменили еще три города В Сумской области 5 человек проверяют на коронавирус
Новости Украины УкраинаХорватияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь