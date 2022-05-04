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Украинцы изменили отношение к 9 мая после российского вторжения

Фото: украинцы изменили отношение к 9 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В результате агрессии России произошел резкий перелом в идеологических взглядах украинского общества относительно любых маркеров, связанных со страной агрессором. Прошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Все "советское" часто теперь воспринимается как российское, а соответствующее - враждебное. Главная причина - использование российской пропагандой в войне против советских символов и спекуляций на "общем" историческом прошлом", - говорится в сообщении.

Одним из ключевых изменений в исторической памяти - переоценка отношения ко Дню победы 9 мая. Если к 2022 году этот праздник абсолютным большинством (80%) взрослого населения воспринималось как такое, что имеет значимый личный символизм, то в 2022 году для значительной части опрошенных оно перешло в разряд пережитков прошлого (36%), или же обыденности (23%).

Кроме того "победный" символизм этого дня сменился на "мемориальный". С 2012 года фиксировалась постепенная динамика переосмысления этой даты. Но война с Россией резко изменила взгляды украинцев и сегодня для 80% опрошенных - это День памяти, и лишь для 15% - День победы (в 2018 таких было 58%).

Несмотря на изменение отношения к символизму Дня победы, украинцы высоко (78%) оценивают вклад украинского народа в победу над фашизмом, а 67% уверены, что именно Украина внесла наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне. О России такого мнения 23%, Беларусь - 24%, другие страны СССР - 21%. Относительно союзников: о наибольшем вкладе США говорят 30% украинцев, Великобритании - 27%.

Напомним, за последние десять лет в Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере. Если в 2012 году о позитивном отношении заявляли только 22% украинцев, то сейчас - 74%.

Опрос проведен 27 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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