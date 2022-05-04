Українці змінили ставлення до 9 травня після російського вторгнення

"Усе "радянське" часто тепер сприймається як російське, а відповідне - вороже. Головна причина - використання російською пропагандою у війні проти України радянських символів та спекуляцій на "спільному" історичному минулому", - йдеться в повідомленні.

Однією із ключових змін в історичній пам’яті - переоцінка ставлення до Дня перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшістю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36%), або ж буденності (23%).

Крім того "переможний" символізм цього дня змінився на "меморіальний". З 2012 року фіксувалася поступова динаміка переосмислення цієї дати. Але війна з Росією різко змінила погляди українців і сьогодні для 80% опитаних - це День пам’яті, і лише для 15% - День перемоги (у 2018 таких було 58%).

Попри зміну ставлення до символізму Дня перемоги, українці високо (78%) оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом, а 67% переконані, що саме Україна внесла найбільший вклад в перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні. Про Росію такої думки 23%, Білорусь - 24%, інші країни СРСР - 21%. Щодо союзників: про найбільший вклад США говорять 30% українців, Великою Британії - 27%.

Нагадаємо, за останні десять років в Україні повністю змінилося ставлення до Степана Бандери. Якщо у 2012 році про позитивне ставлення заявляли тільки 22% українців, то зараз - 74%.

Опитування проведене 27 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%