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Украинцы хотят иметь полный бак. В Кабмине рассказали об актуальной ситуации на рынке топлива

Фото: первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине стабилизируется ситуация на рынке топлива, а ажиотаж на АЗС постепенно исчезает. Сейчас страна экспортирует достаточное количество бензина, чтобы избежать дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко в эфире телемарафона.

"Я думаю, что с каждым днем, с каждой неделей мы будем видеть уменьшение дефицита на рынке. Мы уже фиксируем, что за май импортировали объем топлива, который равнялся месячному объему импорта за апрель. А в марте эта цифра составляла всего 60 тысяч тонн горючего. У нас постепенно рынок насыщается топливом. Мы вчера увидели, что у нас около 14 тысяч тонн топлива было продано в Украине, это самый высокий показатель за последние три месяца", - заявила Свириденко.

По ее словам, очереди на АЗС будут постепенно исчезать. Она добавила, что сейчас ажиотаж создают сами украинцы, которые, несмотря на необходимость, заправляют полный бак.

"Понятно, что существует ажиотажный спрос со стороны украинцев. Если до войны в среднем украинец заправлял 18 литров, то сейчас украинец хочет иметь полный бак, поэтому это тоже вызывает определенное давление на рынке", - пояснила министр.

Напомним, правительство 18 мая приостановило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Ожидается, что максимальные цены на дизель не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.

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АЗСбензинЮлия Свириденко