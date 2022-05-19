Українці хочуть мати повний бак. У Кабміні розповіли про актуальну ситуацію на ринку палива

"Я думаю, що з кожним днем, з кожним тижнем ми будемо бачити зменшення дефіциту на ринку. Ми вже фіксуємо, що за травень імпортували обсяг пального, який дорівнював місячному обсягу імпорту за квітень. А в березні ця цифра становила всього 60 тисяч тонн пального. У нас поступово ринок насичується пальним. Ми вчора побачили, що у нас близько 14 тисяч тонн пального було продано в Україні, це найвищий показник за останні три місяці", - заявила Свириденко.

За її словами, черги на АЗС будуть поступово зникати. Вона додала, що наразі ажіотаж створюють самі українці, які, не дивлячись на необхідність, заправляють повний бак.

"Зрозуміло, що існує ажіотажний попит з боку українців. Якщо до війни в середньому українець заправляв 18 літрів, то зараз українець хоче мати повний бак, тому це теж спричинює певний тиск на ринку", - пояснила міністр.