Українці не готові до інтернет-голосування на виборах, - голова ЦВК

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні недостатньо підготовлена технічна база

Глава Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко заявив, що говорити про запровадження в Україні інтернет-голосування на виборах зарано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LB.ua

Водночас, за його словами, що можливе впровадження допоміжних онлайн-сервісів.

"Якщо говорити саме про інтернет-голосування, на мою суб’єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про запровадження його в Україні. Все-таки в нас поки недостатньо підготовлена технічна база, та й, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб запроваджувати голосування в інтернеті", - сказав Діденко.

Він наголошує, що під час інтернет-голосування, неможливо забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір.

РБК-Україна писало, що у новому виборчому кодексі передбачене запровадження онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради та президента.

Нагадаємо, згідно опитування, яке проводилося у листопаді, запровадження інтернет-голосування на виборах підтримують 37% українців, у той час як 48% респондентів виступають проти.