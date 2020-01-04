ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці не готові до інтернет-голосування на виборах, - голова ЦВК

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 00:17
Українці не готові до інтернет-голосування на виборах, - голова ЦВК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні недостатньо підготовлена технічна база

Глава Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко заявив, що говорити про запровадження в Україні інтернет-голосування на виборах зарано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LB.ua

Водночас, за його словами, що можливе впровадження допоміжних онлайн-сервісів.

"Якщо говорити саме про інтернет-голосування, на мою суб’єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про запровадження його в Україні. Все-таки в нас поки недостатньо підготовлена технічна база, та й, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб запроваджувати голосування в інтернеті", - сказав Діденко.

Він наголошує, що під час інтернет-голосування, неможливо забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір.

РБК-Україна писало, що у новому виборчому кодексі передбачене запровадження онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради та президента.

Нагадаємо, згідно опитування, яке проводилося у листопаді, запровадження інтернет-голосування на виборах підтримують 37% українців, у той час як 48% респондентів виступають проти.

Вибори до ОТГ: у ЦВК розповіли про перебіг голосування ЦВК призначив дату виборів до Ради на 179-му окрузі
Новини України Центральна виборча комісія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся