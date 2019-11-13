Меньше половины украинцев поддерживают интернет-голосование на выборах

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы в смартфоне пока не находят поддержки в обществе

Внедрение интернет-голосования на выборах поддерживают 37%украинцев, в то время как 38% респондентов выступают против. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в октябре 2019 года.

Данные опроса свидетельствуют, что украинцы выражают беспокойство относительно безопасности интернет - голосования. В частности, 51% респондентов считают, что Интернет-голосование не повести гарантирует тайну голосования, например люди увидеть экран комп'ютера или мобильного устройства.

Киевский международный институт социологии провел опрос среди 2002 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Полевой этап был проведен с 29 сентября по 15 октября 2019 г. Погрешность выборки не превышает 2,2%. Опрос был проведен при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в начале 2019 года больше половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись.