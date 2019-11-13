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Меньше половины украинцев поддерживают интернет-голосование на выборах

Новости » Политика     13.11.2019 - 17:16
Меньше половины украинцев поддерживают интернет-голосование на выборах
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы в смартфоне пока не находят поддержки в обществе

Внедрение интернет-голосования на выборах поддерживают 37%украинцев, в то время как 38% респондентов выступают против. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в октябре 2019 года.

Меньше половины украинцев поддерживают интернет-голосование на выборах

Данные опроса свидетельствуют, что украинцы выражают беспокойство относительно безопасности интернет - голосования. В частности, 51% респондентов считают, что Интернет-голосование не повести гарантирует тайну голосования, например люди увидеть экран комп'ютера или мобильного устройства.

Меньше половины украинцев поддерживают интернет-голосование на выборах

Киевский международный институт социологии провел опрос среди 2002 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Полевой этап был проведен с 29 сентября по 15 октября 2019 г. Погрешность выборки не превышает 2,2%. Опрос был проведен при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в начале 2019 года больше половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись.

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