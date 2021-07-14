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Українці за рік знизили калорійність харчування ще на 3%

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Україна, Середа 14 липня 2021 16:15
Українці за рік знизили калорійність харчування ще на 3% Фото: українці харчуються понад норму, але поступово знижують калорійність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня енергетична цінність добового раціону харчування українців у 2020 році становила 2862 ккал на добу. Це на 3% менше, ніж у 2019 році (2951 ккал).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України, проведеного Державною службою статистики.

Дані Держстату свідчать, що калорійність харчування українців поступово знижується. У 2017 році вона становила 2994 ккал. При цьому вона в середньому значно перевищує норму.

Українці за рік знизили калорійність харчування ще на 3%

Слід зазначити, що норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від 3.09.2017 № 1073.

Норми відрізняються для різних вікових груп, залежать від статі і фізичної активності. Норма для осіб похилого віку становить 1600-2000 ккал.

Максимальна енергетична цінність в 4100 ккал встановлена для чоловіків у віці 18-29 років, працівників особливо важкої фізичної праці, з дуже високою фізичною активністю.

Водночас науковці, студенти гуманітарних спеціальностей, програмісти, контролери, педагоги, диспетчери віком 18-29 років потребують лише 2450 ккал. Для жінок норми ще нижче.

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані про споживання продуктів харчування в домогосподарствах за 2010-2020 роки. За цей час впало споживання всіх продуктів, крім фруктів і м'яса.

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Державна служба статистики
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