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Меньше сахара, картофеля и хлеба: как изменилось питание украинцев за 10 лет

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Украина, Пятница 02 июля 2021 13:02
Меньше сахара, картофеля и хлеба: как изменилось питание украинцев за 10 лет Фото: украинцы сократили потребление всех продуктов кроме мяса и колбасы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потреблении продуктов питания в домохозяйствах за 2010-2020 годы. За это время упало потребление всех продуктов, кроме фруктов и мяса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в расчете на одного человека в 2020 году потребление мяса и мясопродуктов составило 5,2 кг в месяц. Это чуть больше, чем в 2010 году - 5,1 кг.

Потребление молока и молочных продуктов снизилось с 19,2 до 18,9 кг, потребление яиц с 20 до 19 штук на месяц.

Кроме того, потребление рыбы и рыбопродуктов упало с 1,8 до 1,4 кг, масла с 1,8 до 1,4 кг, сахара с 3,0 до 2,4 кг.

Потребление картофеля снизилось с 7,7 до 6,0 кг, овощей - с 9,5 до 8,7 кг, фруктов, ягод, орехов, винограда осталось на уровне 3,7 кг, хлеба - упало на 9,3 до 8,0 кг в месяц.

Меньше сахара, картофеля и хлеба: как изменилось питание украинцев за 10 лет

Напомним, по данным Госстата, средняя энергетическая ценность питания суточного рациона украинцев в 2018 году составила 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).

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