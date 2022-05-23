Украинцы в Европе: новые возможности привычных сервисов

С начала войны многие украинцы спасаясь уехали за границу. По свидетельству данных по делам беженцев Управления Верховного комиссара ООН, в конце февраля с начала российского вторжения в Украину около 5,6 миллиона человек покинули страну. С первых дней беженцы получают помощь от каждой страны. В то же время, украинские бизнесы не только возобновили свою активность на территории Украины, но и быстро отреагировали на ситуацию и интегрировали свои сервисы для украинцев за рубежом.

Украинские услуги для украинцев за границей

По состоянию на 16 мая, из Украины выехало 6 266 844 граждан. Большинство из них, по данным правительств стран, выехали в Польшу – 3 376 992 и Румынию – 924 869. В свою очередь Венгрия приютила 610 076 украинцев, Молдова – 464 294, Словакия – 424 027.

На волне восстановления украинской экономики и поддержки беженцев за рубежом, компания Meest China анонсировала новую услугу, позволяющую пользоваться украинцам привычными сервисами доставки из Китая.

После возобновления своей работы в Украине, было принято решение позаботиться об украинцах за рубежом, а именно запустить авиадоставку посылок почтового формата из Китая в 5 стран Европы.

“Для нас очень важно поддерживать украинцев не только на территории Украины, но и тех, кто выехал в европейские страны. Поэтому было принято решение расширить наши границы доставки из Китая. Мы разработали маршруты авиадоставки с единственным оптимальным тарифом в Германию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию”, - отметила коммерческий директор Meest China Ольга Бафоева.

Объединяемся при оптимальных условиях для каждого

Для каждого украинца важно пользоваться привычными сервисами по привычным тарифам. Поэтому именно этой стратегии придерживалась компания Meest China при открытии новой услуги для европейских рынков. Основной тариф составляет 15 долларов за килограмм и обязательная уплата НДС, рассчитываемая от стоимости товаров в посылке. Доставка осуществляется в течение 14-18 дней и доставляется курьером по указанному адресу.

Отметим, что через новую услугу можно доставлять простые товары: одежду, обувь, игрушки, музыкальные инструменты без аккумуляторов, бытовые принадлежности и др.; и специфические: электронику, косметику, продукты питания, БАДы и др. При этом для доставки не допускаются опасные и запрещенные товары: батареи, павербанки, аэрозольные краски, брендовые товары или их копии в любом количестве, лекарства и фармакологические препараты, огнеопасные жидкости, взрывоопасные, горючие, радиоактивные вещества и т.д.

Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно оформить заказ в личном кабинете Meest China.

Сегодня малые, средние и крупные бизнесы должны не только работать, но и развиваться в пользу страны и украинцев в новой для всех реальности.

“Наши планы амбициозны, поэтому мы не собираемся останавливаться на уже созданных новых сервисах. Недавно мы запустили доставку коммерции из стран Азии и Европы в Украину для предпринимателей и компаний. Также сейчас для наших клиентов сделали доступным экспорт из Украины в страны мира. Потому что многие кто имеет товарные остатки в стране, планируют начать бизнес за границей и нуждаются в перевозке этих товаров”, - сообщила Ольга Бафоева.

Справка о компании:

Meest China – дочерняя компания холдинга Meest, расположенная в Китае, специализация которой – доставлять товары из Китая в формате беспошлинных посылок для личного использования, а также коммерческих грузов для бизнес-клиентов. Meest China является однозначным лидером в доставке из Китая в Украину. Компания осуществляет доставку авиа, а также морем.