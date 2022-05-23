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Українці в Європі: нові можливості звичних сервісів

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Понеділок 23 травня 2022 10:00

З початку війни багато українців рятуючись виїхали за кордон. За свідченням даних у справах біженців Управління Верховного комісара ООН, наприкінці лютого з початку російського вторгнення в Україну близько 5,6 мільйона осіб залишили країну. З перших днів біженці отримують допомогу від кожної країни. В той же час українські бізнеси не тільки відновили свою активність на території України, але й швидко відреагували на ситуацію та інтегрували свої сервіси для українців за кордоном.

Українці в Європі: нові можливості звичних сервісів

Українські послуги для українців за кордоном

Станом на 16 травня, з України виїхало 6 266 844 громадян. Більшість з них, за даними урядів країн, виїхали до Польщі - 3 376 992 та Румунії - 924 869. В свою чергу Угорщина прихистила 610 076 українців, Молдова - 464 294, Словаччина - 424 027.

На хвилі відновлення української економіки та підтримки біженців за кордоном, компанія Meest China анонсувала нову послугу, яка дає можливість користуватися українцям звичними сервісами доставки з Китаю.

Після відновлення своєї роботи в Україні, компанією було прийнято рішення потурбуватися про українців за кордоном, а саме запустити авіадоставку посилок поштового формату з Китаю до 5 країн Європи.

“Для нас дуже важливо підтримувати українців не тільки на території України, а й тих, які виїхали до європейських країн. Тому було прийнято рішення розширити наші кордони доставки з Китаю. Ми розробили маршрути авіадоставки з єдиним оптимальним тарифом в Німеччину, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину”, - відмітила комерційний директор Meest China Ольга Бафоєва.

Об'єднуємось за оптимальних умов для кожного

Для кожного українця важливо користуватися звичними сервісами за звичними тарифами. Тому саме цієї стратегії дотримувалась компанія Meest China при відкритті нової послуги для європейських ринків. Основний тариф становить 15 доларів за кілограм та обов'язкова сплата ПДВ, яка вираховується від вартості товарів у посилці. Доставка відбувається впродовж 14-18 днів та здійснюється кур'єром за вказаною адресою.

Зазначимо, що через нову послугу можна доставляти прості товари: одяг, взуття, іграшки, музичні інструменти без акумуляторів, побутове приладдя та ін.; і специфічні: електроніку, косметику, продукти харчування, БАДИ та ін. При цьому для доставки не допускаються небезпечні та заборонені товари: батареї, павербанки, аерозольні фарби, брендові товари або їх копії у будь-якій кількості, ліки та фармакологічні препарати, рідини вогненебезпечні, вибухонебезпечні, горючі, радіоактивні речовини та ін.

Щоб скористатися новою послугою, достатньо оформити замовлення в особистому кабінеті Meest China.

Сьогодні малі, середні та великі бізнеси повинні не тільки працювати, а й розвиватися на користь країни та українців в новій для всіх реальності.

“Наші плани амбіційні, тому ми не збираємось зупинятися на вже створених нових сервісах. Нещодавно ми запустили доставку комерції з будь-яких країн Азії та Європи в Україну для підприємців та компаній. Також зараз для наших клієнтів зробили доступним експорт з України до країн світу. Тому що багато хто має товарні залишки в країні, планує розпочати бізнес за кордоном і потребує перевезення цих товарів” - повідомила Ольга Бафоєва.

Українці в Європі: нові можливості звичних сервісів

Довідка про компанію:

Meest China – дочірня компанія холдингу Meest, розташована в Китаї, спеціалізація якої – доставляти товари з Китаю у форматі безмитних посилок для особистого користування, а також комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Meest China є однозначним лідером у доставці з Китаю до України. Компанія здійснює доставку авіа, а також морем.

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