Украинцы за два месяца почти тысячу раз жаловались на несоблюдение закона о языке

Украинцы за два месяца направили языковому омбудсмену почти тысячу жало на нарушение норм языкового закона. Больше всего жалоб поступило из столицы и Киевской области.
Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.
По его словам, с 16 января по 16 марта он получил 944 жалобы о нарушении права на получение информации и услуг на государственном языке. Из Киева и области поступило 368 таких сообщений. На втором месте - Львовская область (88 обращений, на третьем - Харьковская область (74 сообщения).
Больше всего украинцы жаловались на отсутствие украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг, сайтов интернет магазинов. Таких заявлений о нарушениях зафиксировали 382.
Еще 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания. Сюда относится предоставление услуг на негосударственном языке в магазинах, супермаркетах, заведениях общественного питания, в банках, салонах красоты, ветеринарных клиниках.
Выросло число обращений и о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании негосударственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений от украинцев.
Напомним, недавно наказали судью за отказ общаться на украинском в матче чемпионата Украины. Ему вынесли предупреждение за нарушение языкового законодательства.
Ранее мы сообщали, что большинство украинцев поддержали обслуживание на государственном языке. Об этом свидетельствуют данные опроса.