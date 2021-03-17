Украинцы за два месяца почти тысячу раз жаловались на несоблюдение закона о языке

По его словам, с 16 января по 16 марта он получил 944 жалобы о нарушении права на получение информации и услуг на государственном языке. Из Киева и области поступило 368 таких сообщений. На втором месте - Львовская область (88 обращений, на третьем - Харьковская область (74 сообщения).

Больше всего украинцы жаловались на отсутствие украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг, сайтов интернет магазинов. Таких заявлений о нарушениях зафиксировали 382.

Еще 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания. Сюда относится предоставление услуг на негосударственном языке в магазинах, супермаркетах, заведениях общественного питания, в банках, салонах красоты, ветеринарных клиниках.

Выросло число обращений и о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании негосударственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений от украинцев.