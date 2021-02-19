Закон о языке: большинство граждан поддержали обслуживание на украинском

Большинство украинцев (51%) поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык. Противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%) опрошенный.

Еще для четверти жителей страны (26%) новая норма закона безразлична, 1% - впервые об этом слышат, а 2% - не определились.

На практике желание обслуживаться на украинском языке выразили более половины респондентов (52%), тогда как не хотят обслуживаться на украинском языке 15% жителей страны. Для трети опрошенных (31%) это безразлично, а 2% - не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.