Закон о языке: большинство граждан поддержали обслуживание на украинском
Большинство украинцев (51%) поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык. Противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%) опрошенный.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Еще для четверти жителей страны (26%) новая норма закона безразлична, 1% - впервые об этом слышат, а 2% - не определились.
На практике желание обслуживаться на украинском языке выразили более половины респондентов (52%), тогда как не хотят обслуживаться на украинском языке 15% жителей страны. Для трети опрошенных (31%) это безразлично, а 2% - не определились.
Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
Как сообщало, закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 25 апреля 2019 года. Однако некоторые его нормы, в том числе об использовании государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой. В частности, часть норм вступила в силу 16 января 2021 года.
По данным опроса КМИС, почти две трети украинцев (61,7%) украинцев поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.