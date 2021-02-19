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Закон о языке: большинство граждан поддержали обслуживание на украинском

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 13:26
Закон о языке: большинство граждан поддержали обслуживание на украинском Фото: митинг в защиту языка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (51%) поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык. Противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%) опрошенный.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Еще для четверти жителей страны (26%) новая норма закона безразлична, 1% - впервые об этом слышат, а 2% - не определились.

Закон о языке: большинство граждан поддержали обслуживание на украинском

На практике желание обслуживаться на украинском языке выразили более половины респондентов (52%), тогда как не хотят обслуживаться на украинском языке 15% жителей страны. Для трети опрошенных (31%) это безразлично, а 2% - не определились.

Закон о языке: большинство граждан поддержали обслуживание на украинском

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщало, закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 25 апреля 2019 года. Однако некоторые его нормы, в том числе об использовании государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой. В частности, часть норм вступила в силу 16 января 2021 года.

По данным опроса КМИС, почти две трети украинцев (61,7%) украинцев поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

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