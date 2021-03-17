Українці за два місяці майже тисячу раз скаржилися на недотримання закону про мову

За його словами, з 16 січня по 16 березня він отримав 944 скарги про порушення права на отримання інформації та послуг державною мовою. З Києва й області надійшло 368 таких повідомлень. На другому місці - Львівська область (88 звернень, на третьому - Харківська область (74 повідомлення).

Найбільше українці скаржилися на відсутність української версії вебсайтів про надання послуг, сайтів інтернет магазинів. Таких заяв про порушення зафіксували 382.

Ще 211 звернень громадян стосуються порушення їх прав у сфері обслуговування. Сюди відноситься надання послуг недержавною мовою в магазинах, супермаркетах, закладах громадського харчування, банках, салонах краси, ветеринарних клініках.

Зросло число звернень про порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Про використання недержавної мови депутатами місцевих рад надійшло 48 повідомлень від українців.