Банки повысили ставки по кредитам для населения до 37%, - НБУ

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Ставки по новым кредитам выросли за месяц на 5 процентных пунктов

В октябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 5,2 п.п. выше, чем в сентябре (32,1%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за месяц с 8,8% до 9,5% годовых.

В октябре 2018 года ставки по гривневым кредитам для предприятий снизились с 19,8% до 19,5% годовых, по валютным - с 5,9% до 5,4%.

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Кредитный портфель банков в октябре вырос на 0,5% до 1 108 млрд грн, в т.ч. для населения на 0,8% до 200,3 млрд грн, предприятий - на 0,5% до 905,4 млрд грн.

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Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

В начале ноября НБУ определил операционную цель монетарной политики - удержать значение Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR) на уровне, близком к уровню учетной ставки (составляла 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть - по кредитам овернайт (составляла 20%) и депозитным сертификатам овернайт (составляла 16%).