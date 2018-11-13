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Банки в октябре повысили ставки по депозитам

Новости » Финансы    13.11.2018 - 13:29
Банки в октябре повысили ставки по депозитам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ставки по новым депозитам выросли за месяц на 0,4 процентных пункта

В октябре 2018 года средние процентные ставки банков по новым депозитам выросли с 11,5% до 11,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли за месяц с 10,6% до 11,0% годовых, в валюте остались на уровне 2,4%.

В октябре 2018 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 13,0% до 13,6% годовых, по валютным - с 1,9% до 2,3%.

Банки в октябре повысили ставки по депозитамwww.bank.gov.ua

Депозитный портфель банков в октябре сократился на 0,3% до 934,8 млрд грн, в т.ч. населения на 0,2% до 502,7 млрд грн, предприятий - на 0,3% до 393,7 млрд грн.

Банки в октябре повысили ставки по депозитам

www.bank.gov.ua

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 5,2 g.п. выше, чем в сентябре (32,1%). Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за месяц с 8,8% до 9,5% годовых.

Банки повысили ставки по кредитам для населения до 37%, - НБУ Фундаментальное инфляционное давление остается значительным, - НБУ
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