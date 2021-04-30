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Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на прошлое, - Кравчук

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 00:09
Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на прошлое, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук, первый президент Украины (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на историческое прошлое, региональные разногласия и прочее. Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Об этом шла речь в эфире политического шоу "Право на владу".

Телеведущая политического шоу задала Кравчуку вопрос: смогут ли регионы Украины примириться друг с другом, ведь история у них разная.

"Даже вопрос нельзя ставить: можем или нет. Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то стоить страну мы будем с большим отставанием. Нам, например, сейчас, чтоб догнать Польшу, нужно 50 лет", - говорит Кравчук.

Кравчук считает, что для того, чтобы украинцы примирились с прошлым, у них должны быть единые взгляды на национальную стратегию страны.

Напомним, в Киеве провели марш в честь дивизии "Галичина". Меры контроля полиции за маршем были повышены.

Ранее сообщалось, что в Еврейской конфедерации осудили этот марш в Киеве.

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