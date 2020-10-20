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Украинцы должны голосовать на выборах президента в 2024 году онлайн, - Зеленский

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы на следующих президентских выборах украинцы имели возможность проголосовать через интернет. Он назвал целью Украины полный переход на предоставление услуг онлайн.

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Об этом Зеленский заявил во время послания к Верховной раде.

"Наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что правительство перешло на новый формат взаимоотношений с гражданами, в котором государство - это сервис. А переход на предоставление всех государственных услуг онлайн не только предоставит удобства гражданам, но и позволит сделать бюрократию и коррупцию не типичным явлением.

Ранее президент заявил, что 25 октября на местных выборах проведут всенародный опрос. Позже он назвал пять вопросов, которые планируют вынести на опрос.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский допустил регулярное проведение всеукраинских опросов.

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