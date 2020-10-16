Зеленский допустил организацию всеукраинских опросов раз в месяц или неделю

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможные новые всеукраинские опросы. Он говорит, что их можно делать раз в месяц или раз в неделю.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Ось три фінальні запитання з опитування: Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи... Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Он отметил, что 25 октября станет известно, имеет чи этот механизм право на существование.

"И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300?

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Подробнее об этой инициативе читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".