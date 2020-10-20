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Українці повинні голосувати на виборах президента в 2024 році онлайн, - Зеленський

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб на наступних президентських виборах українці мали можливість проголосувати через інтернет. Він назвав метою України повний перехід на надання послуг онлайн.

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Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної ради.

"Наша мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті", - сказав Зеленський.

Президент додав, що уряд перейшов на новий формат взаємин з громадянами, в якому держава - це сервіс. А перехід на надання всіх державних послуг онлайн не тільки надасть зручності громадянам, але і дозволить зробити бюрократію і корупцію не типовим явищем.

Раніше президент заявив, що 25 жовтня на місцевих виборах проведуть всенародне опитування. Пізніше він назвав п'ять питань, які планують винести на опитування.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський допустив регулярне проведення всеукраїнських опитувань.

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