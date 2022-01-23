Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкому изданию Welt am Sonntag .

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений Украине, особенно с учетом текущей ситуации", - сказал министр.

Кулеба опасается негативного влияния на германо-украинские отношения. "Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно", - сказал он.

По его словам, Германия допустила "ошибки в отношении Украины" во время Второй мировой войны и часть ее ответственности состоит в том, чтобы "принимать правильные решения сегодня".