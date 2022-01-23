Українці на десятиліття запам'ятають відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба піддав критиці відмову Берліна постачати зброю Києву. Укранці пам'ятатимуть про це десятиліттями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Кулеби німецькому виданню Welt am Sonntag.
"Ми розчаровані тим, що Німеччина як і раніше не дає дозволу на поставку оборонних озброєнь Україні, особливо з урахуванням поточної ситуації",- сказав міністр.
Кулеба побоюється негативного впливу на німецько-українські відносини. "Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці будуть пам'ятати про це десятиліттями, і мені як міністру закордонних справ від цього дуже сумно", - сказав він.
За його словами, Німеччина допустила "помилки щодо України" під час Другої світової війни і частина її відповідальності полягає в тому, щоб "приймати правильні рішення сьогодні".
Нагадаємо, Німеччина відмовилася видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. Проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів.
Крім того, Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю, тому що її країна дотримується позиції "не поставляти летальну зброю в зони конфлікту".