Українці на десятиліття запам'ятають відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба

"Ми розчаровані тим, що Німеччина як і раніше не дає дозволу на поставку оборонних озброєнь Україні, особливо з урахуванням поточної ситуації",- сказав міністр.

Кулеба побоюється негативного впливу на німецько-українські відносини. "Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці будуть пам'ятати про це десятиліттями, і мені як міністру закордонних справ від цього дуже сумно", - сказав він.

За його словами, Німеччина допустила "помилки щодо України" під час Другої світової війни і частина її відповідальності полягає в тому, щоб "приймати правильні рішення сьогодні".