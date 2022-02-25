Украинцы демонстрируют настоящий героизм, - обращение Зеленского на второе утро войны

По словам президента, вражеские силы в 4:00 утра продолжили наносить ракетные удары по территории Украины.

"Они говорят, что гражданские объекты для них не мишень - это ложь. На самом деле они не различают в каких районах действуют. Под русскими ударами как вчера, так сегодня находятся как военные, так и гражданские. Цель этой атаки - давление на украинцев. Я подчеркиваю, не просто на власть - на всех украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники и защитницы Украины не дали врагу осуществить вторжение на территорию нашего государства.

"Украинцы демонстрируют настоящий героизм. Все направления врага остановили, идут бои. Атака России продолжается из расчета, что наши силы будут уставшие, но мы не уставшие", - сказал Зеленский.

Он добавил, что силы противовоздушной обороны защищают украинское небо настолько, насколько это возможно. Однако российским войскам удалось попасть в жилой дом в Киеве.

"Авиация врага подло действует в жилых кварталах, в том числе в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадания жилой дом, пожар - все это напоминает первое нападение на нашу столицу в 1941 году", - сказал президент.