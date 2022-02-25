Українці демонструють справжній героїзм, - звернення Зеленського на другий ранок війни

За словами президента, ворожі сили о 4:00 ранку продовжили завдавати ракетних ударів по території України.

"Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень - це брехня. Насправді вони не розрізняють, в яких районах діють. Під російськими ударами як вчора, так сьогодні знаходяться як військові, так й цивільні. Мета цієї атаки - тиск на українців. Я наголошую, не просто на владу - на всіх українців", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що українські захисники й захисниці України не дали ворогові здійснити вторгнення на територію нашої держави.

"Українці демонструють справжній героїзм. Всі напрямки ворога зупинили, йдуть бої. Атака Росії продовжується з розрахунку, що наші сили будуть втомлені, але ми не втомлені", - сказав Зеленський.

Він додав, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо. Проте російським військам вдалось потрапити у житловий будинок в Києві.

"Авіація ворога підло діє в жилих кварталах, у тому числі в столиці. Жахливі вибузи у ранішньому небі над Києвом, бомбардування, улучення житловий будинок, пожежа - все це нагадує перший напад на нашу столицю у 1941 році", - сказав президент.