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Украинцы демонстрируют настоящий героизм, - обращение Зеленского на второе утро войны

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 07:56
Украинцы демонстрируют настоящий героизм, - обращение Зеленского на второе утро войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации на второе утро войны с Российской Федерацией. По его словам, за эти сутки украинцы проявили настоящий героизм в борьбе с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины.

По словам президента, вражеские силы в 4:00 утра продолжили наносить ракетные удары по территории Украины.

"Они говорят, что гражданские объекты для них не мишень - это ложь. На самом деле они не различают в каких районах действуют. Под русскими ударами как вчера, так сегодня находятся как военные, так и гражданские. Цель этой атаки - давление на украинцев. Я подчеркиваю, не просто на власть - на всех украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники и защитницы Украины не дали врагу осуществить вторжение на территорию нашего государства.

"Украинцы демонстрируют настоящий героизм. Все направления врага остановили, идут бои. Атака России продолжается из расчета, что наши силы будут уставшие, но мы не уставшие", - сказал Зеленский.

Он добавил, что силы противовоздушной обороны защищают украинское небо настолько, насколько это возможно. Однако российским войскам удалось попасть в жилой дом в Киеве.

"Авиация врага подло действует в жилых кварталах, в том числе в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадания жилой дом, пожар - все это напоминает первое нападение на нашу столицу в 1941 году", - сказал президент.

Как известно, на Позняках в Киеве загорелся многоєтажный дом в результате обстрела. Пострадали люди.

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