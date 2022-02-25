ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці демонструють справжній героїзм, - звернення Зеленського на другий ранок війни

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 07:56
Українці демонструють справжній героїзм, - звернення Зеленського на другий ранок війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації на другий ранок війни з Російською Федерацією. За його словами, за цю добу українці проявили справжній героїзм у боротьбі з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України.

За словами президента, ворожі сили о 4:00 ранку продовжили завдавати ракетних ударів по території України.

"Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень - це брехня. Насправді вони не розрізняють, в яких районах діють. Під російськими ударами як вчора, так сьогодні знаходяться як військові, так й цивільні. Мета цієї атаки - тиск на українців. Я наголошую, не просто на владу - на всіх українців", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що українські захисники й захисниці України не дали ворогові здійснити вторгнення на територію нашої держави.

"Українці демонструють справжній героїзм. Всі напрямки ворога зупинили, йдуть бої. Атака Росії продовжується з розрахунку, що наші сили будуть втомлені, але ми не втомлені", - сказав Зеленський.

Він додав, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо. Проте російським військам вдалось потрапити у житловий будинок в Києві.

"Авіація ворога підло діє в жилих кварталах, у тому числі в столиці. Жахливі вибузи у ранішньому небі над Києвом, бомбардування, улучення житловий будинок, пожежа - все це нагадує перший напад на нашу столицю у 1941 році", - сказав президент.

Як відомо, на Позняках у Києві спалахнув багатоповерховий будинок внаслідок обстрілу. Постраждали люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна