Украинцы дали оценку текущему курсу гривны к доллару

Осенью 2019 года относительное большинство украинцев (33%) считают, что текущий курс гривны по отношению к доллару и евро занижен либо существенно (16%), либо немного (17%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Противоположной точки зрения придерживается 14% жителей страны, которые считают, что курс гривны либо немного (9%), либо значительно (5%) завышен.

Четверть опрошенных (23%) оценили курс гривны по отношению к доллару и евро как соответствующий валютному рынку.

Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, осенью 2019 года треть (31%) опрошенных считают, что гривна по отношению к паре доллар/евро будет укрепляться, еще столько же (30%) ожидают, что останется в нынешних пределах валютных колебаний. Снижение курса гривны (или рост доллара) прогнозируют 12% украинцев.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, осенью 2019 года 37% украинцев считали, сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения в долларах США, что несколько меньше, чем год назад (43%). Доверие к евро выросло с 15% до 21%. А доверие украинцев к национальной валюте абсолютно не изменилось (12%).