Українці дали оцінку роботи керівників правоохоронних органів

Фото: акція проти поліцейського свавілля (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг недовіри очолив Арсен Аваков

Станом на липень 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Водночас значна частка громадян взагалі не знає, хто очолює ті чи інші структури.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Зокрема, баланс позитивної/негативної оцінки діяльності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова становить -52%, директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника - -41%, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького - -40%, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової - -39%, в.о. голови Державного бюро розслідувань Олександра Соколова - -33%, голови Служби безпеки України Івана Баканова - -30%.

Найбільш упізнаваним є Арсен Аваков - про нього нічого не чули всього 3% респондентів, а найбільш невідомим є в.о. голови ДБР - про Олександра Соколова нічого не знають 37% опитаних.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2022 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині липня 2020 року роботою Верховної ради задоволені 10% українців, незадоволені - 80%. Діяльністю Кабінету міністрів задоволені 9%, незадоволені - 77% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", близько половини українців (54%) вважають, що з людьми треба бути дуже обережними, 30% респондентів вважають, що більшості людей можна довіряти, а 16% - не змогли відповісти.