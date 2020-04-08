Треть украинцев доверяют окружающим

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Опрос проводился во время эпидемии коронавируса и правительственного карантина

Около половины украинцев (54%) считают, что с людьми надо быть очень осторожными, 30% респондентов считают, что большинству людей можно доверять, а 16% - затруднились ответить. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце марта - начале апреля 2020 года.

По данным опроса, респонденты преимущественно часто общаются со своими близкими и друзьями. Так, 27% постоянно проводят время или общаются с родственниками, 51% - делают это часто, 10% - иногда, 11% - редко, 1% - никогда.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: І волна (27-28.03 2020) - 1660 респондентов, ІІ волна (3-4.04.2020) - 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (76%) по-прежнему считают себя скорее счастливыми, чем несчастными (18%), однако доля очень счастливых людей существенно сократилась.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) заявили, что ограничили выход из дома связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.