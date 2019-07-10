Украинцы дали оценку первым кадровым назначением Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кадровые назначения одобряют около трети граждан

В середине июня 2019 года деятельность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского одобряли 67% граждан, в том числе вполне одобряли 32%, скорее одобряли - 35% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 23 июня.

В той или иной мере не одобряли действия Зеленского 14% граждан, а 19% затруднились с ответом.

В то же время, первые кадровые назначения вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

В частности, назначение Леонида Кучмы руководителем украинской группы на переговорах в Минске одобряют 44% респондентов, против - 33%.

Назначение Андрея Богдана руководителем Администрации президента поддерживают 36% граждан, выступают против 15%.

Назначение Александра Данилюка секретарем СНБО одобряют 32% респондентов, против - 18%.

Назначение Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ поддерживают 32% опрошенных, против - 17%.

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Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI) по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Опрос провели с 13 по 23 июня среди 2400 жителей. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент достижимости респондентов - 61,8%.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в последнее время принял ряд кадровых решений, которые в его компетенции. В частности, Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны, сменил руководство СБУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.