Українці дали оцінку першим кадровим призначенням Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кадрові призначення схвалюють близько третини громадян

У середині червня 2019 року діяльність новообраного президента України Володимира Зеленського схвалювали 67% громадян, у тому числі цілком схвалювали 32%, скоріше схвалювали - 35% респондентів. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 23 червня.

У тій чи іншій мірі не схвалювали дії Зеленського 14% громадян, а 19% вагалися з відповіддю.

Водночас, перші кадрові призначення викликали неоднозначну реакцію в суспільстві.

Зокрема, призначення Леоніда Кучми керівником української групи на переговорах в Мінську схвалюють 44%, проти - 33%.

Призначення Андрія Богдана керівником Адміністрації президента підтримують 36% громадян, виступають проти 15%.

Призначення Олександра Данилюка секретарем РНБО схвалюють 32% респондентів, проти - 18%.

Призначення Івана Баканова першим заступником глави СБУ підтримують 32% опитаних, проти - 17%.

ratinggroup.ua

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Опитування провели з 13 по 23 червня серед 2400 жителів. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 61,8%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський останнім часом ухвалив ряд кадрових рішень, які в його компетенції. Зокрема, Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони, змінив керівництво СБУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.