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Украинцы дали оценку парламентским фракциям

Новости » Политика    17.09.2019 - 13:27
Украинцы дали оценку парламентским фракциям
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане довольны деятельностью президентской фракции

В начале сентября 2019 года половина украинцев (51,8%) считали, что формирование в Верховной раде большинства из одной партии будет иметь больше положительных последствий, 11,4% - больше отрицательных, а 23% примерно в равной степени позитивные и негативные последствия. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По Вашему мнению, то, что в Верховной раде сформировано большинство в составе одной партии, будет иметь больше положительных или больше отрицательных последствий для страны?

Украинцы дали оценку парламентским фракциям

razumkov.org.ua

Данные исследования свидетельствуют, что деятельность фракции "Слуга народа" одобряют 50,3% граждан.

Как Вы оцениваете деятельность:

Украинцы дали оценку парламентским фракциям

razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня 2019 года, деятельностью президента Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая, были довольны 49% граждан Украины.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2019 года 71% украинцев были удовлетворены деятельностью президента Украины Владимира Зеленского

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