Українці дали оцінку парламентським фракціям

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни задоволені діяльністю президентської фракції

На початку вересня 2019 року половина українців (51,8%) вважали, що формування у Верховній раді більшості з однієї партії матиме більше позитивних наслідків, 11,4% - більше негативних, а 23% приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

На Вашу думку, те, що у Верховній раді сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше позитивних чи більше негативних наслідків для країни?

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Дані дослідження свідчать, що діяльність фракції "Слуга народу" схвалюють 50,3% громадян.

Як Ви оцінюєте діяльність:

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня 2019 року, діяльністю президента Володимира Зеленського, який вступив на посаду 20 травня, були задоволені 49% громадян України.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2019 року 71% українців були задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського,