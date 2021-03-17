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Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 12:10
Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции у 39% украинцев. Преимущественно положительные эмоции испытывают 18,5% респондентов, 26% в равной степени негативные и позитивные, а 13% сказали, что он не вызывает каких-либо эмоций.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента

Половина (47%) респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 18% считают, что соответствуют, а 29% - что соответствуют и не соответствуют, в равной степени.

Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента

Давая оценку, Зеленский ли владеет достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины, по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий - что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью), 58% опрошенных выбирают баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 16% - баллы "4" или "5", которые отвечают высоким оценкам опыта и компетентности

Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента

Почти половина (44%) опрошенных оценивают результаты деятельности Зеленского на посту президента преимущественно отрицательно, 15% - преимущественно положительно, а 37% отмечают, что есть как негативные, так и позитивные результаты.

Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента

Относительно ожиданий от дальнейшей деятельности Зеленского на посту президента Украины, то у 41% респондентов эти ожидания являются преимущественно негативными, в 19% - преимущественно положительными, 30% опрошенных считают, что будут как негативные, так и позитивные результаты.

Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных, или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

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