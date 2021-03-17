Українці дали оцінку якостям Зеленського на посаді президента

Президент України Зеленський викликає переважно негативні емоції у 39% українців. Переважно позитивні емоції відчувають 18,5% респондентів, 26% ˗ рівною мірою негативні і позитивні, а 13% сказали, що він не викликає якихось емоцій.

Половина (47%) респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 18% вважають, що відповідають, а 29% - що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Даючи оцінку, чи володіє Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий – що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю), 58% опитаних обирають бали "1" або "2", що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 16% - бали "4" або "5", що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності.

Майже половина (44%) опитаних оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента переважно негативно, 15% - переважно позитивно, а 37% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Стосовно очікувань від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента України, то у 41% респондентів ці очікування є переважно негативними, у 19% - переважно позитивними, 30% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.