Українці знову будуть платити ринкову ціну газу з 1 травня

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кінця опалювального сезону ціни заморожені

Ціни на газ для населення знову будуть ринковими з 1 травня 2020 року. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Ка нагадав Оржель, уряд зафіксував ціну на газ для населення протягом всього опалювального сезону з допомогою так званої "страхової ціни".

За його словами, з 1 травня дію страхової ціни буде припинено.

"Так, це буде повноцінний ринок", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України зобов'язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ населенню з 1 січня до 1 травня 2020 року за ціною 6,96 грн за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування). Однак у споживачів є вибір: залишитися в програмі, або вийти з неї і відмовитися від гарантованої ціни. Це потрібно зробити до 20 грудня, і у разі виходу з програми оплата газу буде проходити з діючої місячної ціною, що складеться на ринку.

Як заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, споживач зможе відмовитися від такої "страхової ціни" на газ, проте така відмова може нести як позитивний, так і негативний результат.