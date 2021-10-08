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Украинцы с большим отрывом лидируют по количеству полученных видов на жительство в ЕС

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Украина, Пятница 08 октября 2021 16:55
Украинцы с большим отрывом лидируют по количеству полученных видов на жительство в ЕС Фото: в 2020 году 600 тысяч украинцев получили вид на жительство в странах ЕС (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2020 году 601 200 украинцев получили первые виды на жительство в странах ЕС, что сделало их самой большой группой среди всех получателей. Польша выдала 488 900 из этих разрешений (81%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, далее идут граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были выданы в Испании) и Индии (79 270, из которых 14% были выданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых разрешений на проживание, выданных в 2020 году.

Всего в 2020 году было выдано около 2,2 млн первых видов на жительство для граждан не входящих в ЕС. Это число уменьшилось на 24% (или на 706 тысяч) по сравнению с 2019 годом, что является первым падением в восходящей тенденции, наблюдавшейся в период с 2013 по 2020 годы.

Украинцы с большим отрывом лидируют по количеству полученных видов на жительство в ЕС

Среди 10 ведущих причин разрешений, выданных в ЕС в 2020 году, работа была основной причиной выдачи украинцам (86% всех первых видов на жительство) и белорусов (60%).

Украинцы с большим отрывом лидируют по количеству полученных видов на жительство в ЕС

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