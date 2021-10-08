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Українці з великим відривом лідирують за кількістю отриманих дозвілів на проживання в ЄС

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:55
Українці з великим відривом лідирують за кількістю отриманих дозвілів на проживання в ЄС Фото: у 2020 році 600 тисяч українців отримали посвідку на проживання в країнах ЄС (Ольга Маджумдар, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2020 році 601 200 українців отримали перші дозволи на проживання в країнах ЄС, що зробило їх найбільшою групою серед усіх одержувачів. Польща видала 488 900 з цих дозволів (81%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, далі йдуть громадяни Марокко (123 400 дозволів, з яких 56% були видані в Іспанії) та Індії (79 270, з яких 14% були видані в Німеччині). На громадян цих країн припадало більше однієї третини (36%) усіх перших дозволів на проживання, виданих у 2020 році.

Всього у 2020 році було видано близько 2,2 млн перших дозволів на проживання для громадян не входять в ЄС. Це число зменшилося на 24% (або на 706 тисяч) в порівнянні з 2019 роком, що є першим падінням у висхідній тенденції, що спостерігалася в період з 2013 по 2020 роки.

Українці з великим відривом лідирують за кількістю отриманих дозвілів на проживання в ЄС

Серед 10 провідних причин дозволів, виданих в ЄС у 2020 році, робота була основною причиною видачі українцям (86% всіх перших дозовлів на проживання) і білорусів (60%).

Українці з великим відривом лідирують за кількістю отриманих дозвілів на проживання в ЄС

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