Украинцы больше недовольны работой Верховной рады, чем правительства, - КМИC

Деятельность народных депутатов Украины не одобряют 70% опрошенных украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

"Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49 % до 70%)", - говорится в результатах.

Кроме того, по данным КМИС, выросло количество респондентов, которые негативно относятся к работе высшего законодательного органа. Так, доля опрошенных, которые не одобряют действия Верховной Рады, выросла до 70% с 49% в декабре. По этому показателю парламент также обошел Кабмин, действия которого не одобряют 66% респондентов.

При этом, упал рейтинг и действующего президента Владимира Зеленского. В феврале 2020 года к главе государства положительно относятся 47% опрошенных, отрицательно - 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом КМИСа, то доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины и не включает территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, согласно данным центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 40,1%.