Українці більше незадоволені роботою Верховної ради, ніж уряду, - КМІС

Діяльність народних депутатів України не схвалюють 70% опитаних українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Оцінка дій Верховної Ради у порівнянні з груднем у лютому погіршилася: на 16 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49 % до 70%)", - йдеться в результатах.

Крім того, за даними КМІС, зросла кількість респондентів, які негативно ставляться до роботи вищого законодавчого органу. Так, частка опитаних, які не схвалюють дії Верховної Ради, зросла до 70% з 49% у грудні. За цим показником парламент також обійшов Кабмін, дії якого не схвалюють 66% респондентів.

При цьому, впав рейтинг чинного президента Володимира Зеленського. У лютому 2020 року до керівника держави позитивно ставляться 47% опитаних, негативно - 24%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням КМІС, то частка тих, хто відноситься до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 процентних пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (14%).

Опитування проводилося з 21 по 25 лютого 2020 методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України й не включає території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької й Луганської областей.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з даними центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 40,1%.