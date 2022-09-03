UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы в августе купили более 3 тысяч новых автомобилей: названы лидеры рынка

Фото: украинцы в августе купили более 3 тысяч новых автомобилей (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

За август в Украине было реализовано 3,2 тысячи новых легковых автомобилей. Согласно статистике, это на 18% меньше, чем в июле, и на 62% меньше, чем в августе прошлого года. Сезонное проседание продаж характерно для августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

Лидером по итогам августа 2022 года в Украине остается Toyota (779 проданных авто), которая усилила свои позиции и теперь занимает 24% всех продаж новых автомобилей. Самыми продаваемыми моделями месяца стали кроссовер Rav4 и внедорожник Prado.

На втором месте в августе закрепился Volkswagen с результатом в 247 машин благодаря стремительному росту продаж электромобиля ID.4. Электрический кроссовер стал третьей по популярности моделью на рынке за последний месяц.

Третье место в августе заняла продукция компании BMW. Четвертое место в августе – у Renault, пятым был Hyundai, а 6 место контролирует Skoda. Интересно, что места с 7 по 9 заняли Mercedes-Benz, Audi и Lexus соответственно. На десятом месте закрепился Mitsubushi.

Ранее мы писали, что в июле в Украине было продано почти четыре тысячи новых автомобилей, что на 28% больше, чем в июне текущего года, и на 60% меньше, чем в июле 2021 года.

Также стало известно, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокToyota Motor CorpVolkswagenПродажа автомобилей