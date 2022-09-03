Украинцы в августе купили более 3 тысяч новых автомобилей: названы лидеры рынка

За август в Украине было реализовано 3,2 тысячи новых легковых автомобилей. Согласно статистике, это на 18% меньше, чем в июле, и на 62% меньше, чем в августе прошлого года. Сезонное проседание продаж характерно для августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting .

Лидером по итогам августа 2022 года в Украине остается Toyota (779 проданных авто), которая усилила свои позиции и теперь занимает 24% всех продаж новых автомобилей. Самыми продаваемыми моделями месяца стали кроссовер Rav4 и внедорожник Prado.

На втором месте в августе закрепился Volkswagen с результатом в 247 машин благодаря стремительному росту продаж электромобиля ID.4. Электрический кроссовер стал третьей по популярности моделью на рынке за последний месяц.

Третье место в августе заняла продукция компании BMW. Четвертое место в августе – у Renault, пятым был Hyundai, а 6 место контролирует Skoda. Интересно, что места с 7 по 9 заняли Mercedes-Benz, Audi и Lexus соответственно. На десятом месте закрепился Mitsubushi.