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Українці в серпні купили понад 3 тисячі нових автомобілів: названі лідери ринку

Фото: українці в серпні купили більше 3 тисяч нових автомобілів (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

За серпень в Україні було реалізовано 3,2 тисячі нових легкових автомобілів. Згідно зі статистикою, це на 18% менше, ніж у липні, і на 62% менше, ніж у серпні минулого року. Сезонне просідання продажів характерно для Серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

Лідером за підсумками серпня 2022 року в Україні залишається Toyota (779 проданих авто), яка посилила свої позиції і тепер займає 24% всіх продажів нових автомобілів. Найбільш продаваними моделями Місяця стали кросовер Rav4 і позашляховик Prado.

На другому місці в серпні закріпився Volkswagen з результатом у 247 машин завдяки стрімкому зростанню продажів електромобіля ID.4. Електричний кросовер став третьою за популярністю моделлю на ринку за останній місяць.

Третє місце в серпні зайняла продукція компанії BMW. Четверте місце в серпні - у Renault, п'ятим був Hyundai, А 6 місце контролює Skoda. Цікаво, що місця з 7 по 9 зайняли Mercedes-Benz, Audi і Lexus відповідно. На десятому місці закріпився Mitsubishi.

Раніше ми писали, що у липні в Україні було продано майже чотири тисячі нових автомобілів, що на 28% більше, ніж у червні поточного року, і на 60% менше, ніж у липні 2021 року.

Також стало відомо, що німецький автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свій завод по збірці автомобілів в Московській області.

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